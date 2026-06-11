Sēlijā meklēs risinājumus izglītības pieejamībai lauku teritorijās
Pēdējos gados vairākās Sēlijas pašvaldībās pieņemti lēmumi par skolu slēgšanu vai izglītības pakāpes samazināšanu, ko veicinājušas demogrāfiskās pārmaiņas un jaunie valsts noteiktie izglītības finansēšanas kritēriji. Lai meklētu risinājumus un veicinātu dialogu starp iedzīvotājiem, pašvaldībām un valsts institūcijām, kopienu sadarbības tīkls “Sēlijas salas” sācis īstenot projektu “Saglābt nevar likvidēt”.
Valdība šā gada 14. aprīlī lēma, ka turpmāk valsts pilnā apmērā finansēs pedagogu algas tikai tām skolām, kas atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem skolēnu skaita un klašu organizācijas kritērijiem. Šie nosacījumi ietverti jaunajā finansēšanas modelī “Programma skolā”, kuru pilnībā plānots ieviest no 2026. gada 1. septembra.
Gatavojoties pārmaiņām, vairākos Sēlijas novados jau pieņemti lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju. Jēkabpils novadā nolemts likvidēt Dignājas un Rubeņu pamatskolas, bet Salas un Zasas vidusskolas turpmāk nodrošinās tikai pamatizglītību. Iepriekš izglītības pakāpe samazināta arī Jaunjelgavas vidusskolai un Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolai Aizkraukles novadā. Savukārt Augšdaugavas novadā pārtraukta pamatizglītības programmas īstenošana Silenē.
Ņemot vērā zemo iedzīvotāju blīvumu un pakalpojumu pieejamības samazināšanos reģionā, projekta īstenotāji vēlas meklēt veidus, kā saglabāt izglītības pieejamību attālākos pagastos un mazpilsētās.
Jūlijā paredzēta starptautiska videokonference, kurā pieredzē par lauku depopulācijas ietekmi uz izglītību dalīsies partneri no Armēnijas un Gruzijas. Savukārt augustā Latvijā notiks “Risinājumu konference”, kurā pašvaldību, skolu, valsts iestāžu, vecāku un nevalstisko organizāciju pārstāvji analizēs iespējamos modeļus izglītības pieejamības saglabāšanai laukos.
Abu konferenču secinājumus apkopos īpašā “Risinājumu dokumentā”, kas būs pieejams izglītības nozares speciālistiem un citiem interesentiem. Projektā plānots apkopot arī vietējo ģimeņu pieredzes stāstus par skolu reorganizācijas un iedzīvotāju skaita samazināšanās ietekmi uz dzīvi Sēlijā.