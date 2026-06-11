alsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Timuru Arhipovu.
112
Šodien 07:04
Olainē pazudis nepilngadīgais Timurs Arhipovs - policija lūdz sabiedrības palīdzību
Valsts policijas Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2014. gadā dzimušo Timuru Arhipovu. Puisis šī gada 10. jūnijā neatgriezās savā dzīvesvietā Olainē, Zemgales ielā.
Pazīmes: 150 cm garš, vidējas miesas būves, īsi tumši mati. Bija ģērbies dzeltenā T-kreklā, melnos šortos, melni "Nike" sporta apavi kājās.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085938 vai 112!
alsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo nepilngadīgo Timuru Arhipovu.