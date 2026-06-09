Vai Ropažu novadā suņiem ļaut skriet bez pavadas? Pašvaldība sāk iedzīvotāju aptauju
Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par suņu atrašanos publiskās vietās bez pavadas un iespējamiem grozījumiem regulējumā, lai uzlabotu drošību un suņu pastaigu organizēšanu novadā.
Kā skaidro Ropažu novada pašvaldībā, aptaujas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli par esošo kārtību, iedzīvotāju drošības sajūtu publiskajā vidē, kā arī iespējamiem risinājumiem un uzlabojumiem suņu pastaigu organizēšanā novada teritorijā.
Šobrīd Ropažu novada pašvaldības teritorijā nav noteiktu publisku vietu, kurās suņiem būtu atļauts atrasties bez pavadas. To nosaka Ropažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 43/23 "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Ropažu novada pašvaldībā".
Iedzīvotāji aicināti paust viedokli par suņu atrašanos publiskās vietās bez pavadas, kā arī par vietām, kurās suņiem būtu vai nebūtu atļauts uzturēties bez pavadas. Aptaujā iespējams novērtēt esošo regulējumu, izteikt priekšlikumus tā pilnveidošanai un sniegt ierosinājumus drošākas publiskās vides veidošanai.
Aptauju iespējams aizpildīt līdz 22. jūnijam:
- elektroniski pašvaldības mobilajā lietotnē "Ropažu novads", sadaļā "Aptaujas";
- drukātā veidā pašvaldības klientu apkalpošanas centros Garkalnes, Ropažu un Stopiņu pagastā un Vangažu pilsētā (klientu apkalpošanas centru darba laikā).
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti vienīgi kopsavilkumā, lai izvērtētu sabiedrības viedokli un, ja būs nepieciešams, pieņemtu lēmumus par nākamajiem uzlabojumiem.