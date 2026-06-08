Iespējama apdraudējuma dēļ slēgtie veikali Latgalē atsākuši darbu
Saistībā ar izsludināto drošības apdraudējumu Latvijas gaisa telpā mazumtirdzniecības tīkls "Maxima Latvija" pirmdien pieņēma lēmumu uz laiku slēgt piecus veikalus Dagdā, Krāslavā un Ludzā. Apdraudējumam beidzoties, "Maxima" veikali atsāka darbu, informēja uzņēmuma komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.
Lēmums par veikalu slēgšanu pieņemts, rūpējoties par klientu un darbinieku maksimālu drošību reģionos, kur iedzīvotāji saņēma oranžos šūnapraides brīdinājuma paziņojumus. Uzņēmums rīkojies, stingri vadoties pēc atbildīgo dienestu rekomendācijām un uzņēmumā noteiktajām iekšējām drošības procedūrām ārkārtas situācijās.
Kā norāda uzņēmumā, tiem klientiem, kuri to vēlējās, apdraudējuma laikā tika sniegta iespēja droši palikt un patverties veikalu telpās.
Nedaudz vēlāk tika paziņots, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu.
No plkst. 11.23 atkal izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Ludzas un Krāslavas novados, kā arī Rēzeknē.