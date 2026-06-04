"Šodien pamājām atā tētim!" Dāvida Krūmiņa bērna māte liek noprast, ka viņš izdots Vācijai
Dāvida Krūmiņa bērna māte Arnita Oliņa likusi noprast, ka bijušais militārists ir izdots Vācijai.
"Šodien pamājam ar rociņu atā-atā tētim!" vietnē "Facebook" norāda Oliņa. "Šis nebūs viegls laiks, tomēr, es no visas sirds gribu ticēt un ticu labākajam! Aizvien sirds smeldz, bail no nezināmā.. tomēr es ļoti ceru ka Klāriņa būs mīļā tēta apskāvienos un pasaulē atkal būs krāsas. Dāvid, mēs ilgosimies," norāda sieviete.
Jau ziņots, ka Dāvids Krūmiņš 12. novembrī "Eiropola" vadītā operācijā, kurā piedalījās arī Latvijas Valsts policija, kā arī Vācijas, Francijas un Dānijas tiesībsargājošās iestādes, tika arestēts. Viņš kopā ar citiem latviešu izcelsmes bijušajiem Francijas Ārzemnieku leģiona karavīriem tika aizturēts aizdomās par mēģinājumu nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju.
Krūmiņam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts līdzeklis, un viņš tika informēts par vietu un laiku, kad un kur notiks viņa nodošana Vācijas tiesībaizsardzības iestāžu pārstāvjiem. Tomēr viņš noteiktajā laikā un vietā neieradās, līdz ar to tika izsludināts starptautiskajā meklēšanā. 21. maijā Valsts policija Krūmiņu aizturēja, un viņš atradīsies apcietinājumā, līdz tiks nodots Vācijai.
Drošībnieki sāka viņam pievērst pastiprinātu uzmanību pēc viņa iesaistes operācijā Mjanmā 2023. gadā. kad viņš kopā ar citiem bijušajiem leģionāriem Mjanmā tika nolaupīts un 35 dienas turēts gūstā. Viņš tajā laikā norādīja, ka bija daļa no CPU jeb miesassargu vienības, kas plānoja kļūt par privātu armiju. Bet Mjanmā atradās, jo "pildīja uzdevumu", darbojoties tur kā instruktors. Tomēr viņa stāstā daudz kas tika noklusēts.