Jelgavas varenākajam kokam, Latvijā lielākajai Kanādas papelei, atlūzis liels zars. Vai dižkoku izdosies glābt?
Skvērā pie vides objekta ”Laika rats 100” augošajai Kanādas papelei pirmdien atlūzis liels dienvidu puses skeletzars.
Zars nokrita zaļajā zonā, un, lai gan tas bija nostiprināts ar koku stabilizācijas sistēmu siksnām, bojājumu novērst neizdevās. Pēc notikušā veikta visa koka vainaga apsekošana. Speciālisti konstatējuši, ka pārējās zaru savienojuma vietas ar stumbru ir stabilas, kā arī vainaga augšdaļā uzstādītās koka stabilizācijas sistēmas ir labā tehniskā stāvoklī.
Jāatzīmē, ka 2025. gada vasarā kokam tika veikta vainaga kopšana un drošības uzlabošanas darbi. Tālākai dižkoka stāvokļa izvērtēšanai tiks pieaicināti eksperti, kuri sniegs atzinumu par nepieciešamajiem turpmākajiem apsaimniekošanas pasākumiem un koka nākotni.
Zara nolūšana nemaina koka statusu – tas joprojām ir aizsargājams dižkoks. Kanādas papele ir viens no Jelgavas ievērojamākajiem kokiem. Tās stumbra apkārtmērs sasniedz 7,10 metrus, bet augstums – aptuveni 30 metrus, padarot to par lielāko koku Jelgavā un, pēc ekspertu vērtējuma, arī par lielāko šīs sugas eksemplāru Latvijā.
Ņemot vērā koka iespaidīgos izmērus, kā arī tā dendroloģisko, ainavisko un kultūrvēsturisko nozīmi Baltijas mērogā, tas atbilst īpaši aizsargājama koka statusam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 ”Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
Iedzīvotāji aicināti ievērot izvietotos norobežojumus un neuzturēties ierobežotajā teritorijā, kamēr nav pabeigta koka stāvokļa padziļināta izvērtēšana.