IDB rosina kriminālvajāšanu pret amatpersonu.
112
Šodien 15:40
Skandāls ieslodzījuma vietā: amatpersona, iespējams, pieļāvusi aizliegtu telefona lietošanu
Iekšējās drošības birojs (IDB) rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret kādu Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonu, kas ieslodzītajam ļāvusi lietot mobilo telefonu.
Kā informēja birojs, IeVP darbinieku iecerēts apsūdzēt par bezdarbību, bet ieslodzīto - par mobilā telefona glabāšanu ieslodzījuma vietā.
Birojs pirmstiesas izmeklēšanā guvis pierādījumus, ka ieslodzījumā esoša persona neatļauti glabāja un lietoja mobilo telefonu, izmantojot to saziņai ar citām personām, tai skaitā arī ar IeVP amatpersonu.
IeVP amatpersona, apzinoties, ka ieslodzītais glabā un lieto neatļautu saziņas līdzekli, tīši nepildīja savus valsts amatpersonas pienākumus, kurus tai pēc amata apraksta bija jāizdara, turklāt pati sazinājās ar ieslodzīto personu.