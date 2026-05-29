“Latvijas iedzīvotājiem nav jāpakļaujas” - tiesībsardze komentē migrantu jautājumu
Mums ir sava kultūra, tradīcijas, valoda un ikvienam, kurš ieceļo mūsu valstī, ir jāpieņem tie noteikumi, kādi šeit ir. Latvijas iedzīvotājiem nav jāpakļaujas – TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, runājot par migrantu jautājumu, saka tiesībsardze Karina Palkova.
Latvijā ieceļo dažādu tautību cilvēki, un lielais migrantu skaits, it īpaši Rīgā, kļuvis par normu – iedzīvotājiem nākas pierast pie dažādu tautību kaimiņiem, dažādības valodās uz ielām, cittautu ēstuvēm, kopienām… Vai latviešiem būtu jāpielāgojas šādai situācijai, jāsamierinās, ka nākotnē tradīcijas, kultūrvide mainīsies?
Tiesībsardze ir lakoniska: “Nevajadzētu pieņemt.” Un paskaidro sīkāk: “Mēs dzīvojam Latvijā, mums ir sava kultūra, savas tradīcijas un viena valsts valoda. Un ikviens, kurš ieceļo mūsu valstī, viņam ir jāciena mūsu valsts – ir jāmācās valoda, jāpieņem tie noteikumi, kādi ir. Ja mēs ceļojam uz citām valstīm, pieņemam arī zināmus noteikumus. Latvijas iedzīvotājiem nav jāpakļaujas. Visiem, kas iebrauc, ir jārespektē un jāņem vērā mūsu noteikumi.”
Turpinot sarunu par migrantiem, tiek skarts jautājums arī par islāmticīgajiem, kuru skaits Latvijā aizvien palielinās. Kā reaģēt, ja viņi par savām tiesībām uzskatīs pieprasīt mošejas celtniecību? “Ir noteikta kārtība, kādā ļaut vai neļaut būvēt,” teic tiesībsardze, “kamēr šādu problēmu nav, mēs dzīvojam un nekādā veidā nepielāgojamies situācijai. Jā, mums ir jāciena cilvēki, kuriem ir cita kultūra, ticība, reliģija. Katram ir tiesības ticēt, būt savā reliģijā – savās mājās, bet nekādā gadījumā, veidā nevajadzētu mainīt valsts mēroga sistēmu. Cienām, kamēr mūsu drošība nav apdraudēta. Nepielāgojamies.”