Jaunā premjera birojā darbu turpinās daļa Siliņas biroja darbinieku
Jaunā Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) birojā būs vismaz trīs no iepriekšējās premjeres Evikas Siliņas (JV) biroja darbiniekiem, izriet no Ministru kabineta (MK) mājaslapā publiskotās informācijas.
MK mājaslapā ir publicēta informācija par četriem Kulberga biroja darbiniekiem - biroja vadītāju Mareku Gruškevicu, konsultanti protokola jautājumos Skaidrīti Zarāni, padomnieku ārlietu jautājumos Ivaru Liepnieku un padomnieks Eiropas Savienības jautājumos Salvi Draviņu.
Zarāne, Liepnieks un Draviņš tos pašus amatus ieņēma arī Siliņas birojā.
Kulberga politiskā spēka "Apvienotais saraksts" preses pārstāvis Arno Pjatkins solīja, ka plašāka informācija par Kulberga biroju sekos pirmdien, 1. jūnijā.
Jau vēstīts, ka Saeima ceturtdien, 28. maijā, apstiprināja jauno valdību, kuru vadīs Kulbergs.
Jauno valdību veido AS, Nacionālā apvienība (NA), "Jaunā vienotība" (JV) un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).
