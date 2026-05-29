Kurzemē naktī gaidāma salna; izsludināts dzeltenais brīdinājums
Naktī uz sestdienu daudzviet Kurzemē, gaisa temperatūrai pazeminoties līdz 0..+2 grādiem, gaidāma salna zāles augstumā, prognozē sinoptiķi.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts rietumu daļā izsludinājis dzelteno brīdinājumu par salnu, kas būs spēkā no plkst. 1 līdz 6. Nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi, piemēram, apsegšana vai laistīšana.
Citviet Latvijā gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem. Valsts rietumu pusē debesis būs pārsvarā skaidras, austrumu novados - mākoņainas, vietām līs. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš, Kurzemē iestāsies bezvējš.
Maija priekšpēdējā dienā Latgalē un Vidzemes austrumos gaidāms pārsvarā apmācies laiks, pārējā valstī - saulains. Valsts austrumos vietām nedaudz līs.
Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra sestdien būs no +11 grādiem Latgales austrumos līdz +21, +22 grādiem vietām Zemgalē un Kurzemes vidienē.
Rīgā 30. maijā saglabāsies sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra saullēktā noslīdēs līdz +8 grādiem, piepilsētā - līdz +4..+7 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs +18 grādus, bet pludmalēs pie jūras nebūs siltāks par +15 grādiem.