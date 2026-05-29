Šodien 11:36
Pašvaldība ar īpašu aicinājumu svētku laikā vēršas pie Kandavas iedzīvotājiem
Kandavā norisinās pilsētas svētki un pašvaldība aicina no 29. līdz 30. maijam pie savām ēkām izvietot Latvijas valsts vai Kandavas pilsētas karogus, "tā godinot vietu, kur dzīvojam, strādājam un kopā veidojam mūsu pilsētu".
Ņemot vērā, ka 30. maijā notiks svētku gājiens, kurā provizoriski piedalīsies ap 1000 dalībnieku, un tas virzīsies no Kandavas Katoļu baznīcas pa Lielo, Sabiles, Ozolu un Zīļu ielu, pašvaldība aicina iespēju robežās pievērst uzmanību arī ielām pieguļošo privāto teritoriju sakopšanai, kā arī ēku fasāžu un logu sakārtošanai un satīrīšanai.
Pašvaldība saka sirsnīgu paldies ikvienam, kurš par savu īpašumu rūpējas ikdienā, un paldies arī tiem, kuri šo darbu varbūt uzsāks tieši tagad, svētku gaidīšanas laikā. Tieši kopīgi radītā vide veido svētku sajūtu gan mums pašiem, gan pilsētas viesiem.
Lai skaists un priecīgs svētku gaidīšanas laiks Kandavā!
Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvaldes vadītājs
Jānis Mazitāns