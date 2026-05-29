Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā piešķirta Andrim Vikainim
Mākslas dienu svinīgajā pasākumā 23. maijā Talsu novada muzejā tika pasniegta Talsu novada pašvaldības Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā.
Šogad prēmiju piešķīra Andrim Vikainim. Balvu māksliniekam pasniedza Talsu novada pašvaldības izpilddirektore Marika Grohjacka, vēsta Talsu novada pašvaldībā.
Prēmija māksliniekam piešķirta par personālizstādi „Glābts no makulatūras”, kas norisinājās Talsu Kultūras centrā no 2025. gada 2. oktobra un ir pelnījusi īpašu atzinību.
Unikāla pieeja – gleznas no makulatūras. Andra Vikaiņa darbi tapuši, izmantojot otrreiz lietojamus materiālus, kas vienlaicīgi simbolizē arī Andra Vikaiņa pieeju pedagoģiskajam darbam ar jauniešiem mākslas studijā Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, dodot iespēju radīt interesantus darbus no viegli pieejamiem materiāliem un attīstot jauniešu radošo domāšanu. Piešķirot prēmiju šai izstādei, tiek novērtēts ne tikai Andra Vikaiņa talants, bet arī ieguldījums mākslas jomas izglītībā Talsu novadā un pilsētā.
Žaņa Sūniņa prēmija šogad tika pasniegta jau 23. reizi. Talsu rajona padomes aizsāktā tradīcija apbalvot māksliniekus par sasniegumiem vizuālajā mākslā tika iedibināta 2004. gadā, gleznotāja Žaņa Sūniņa 100 gadu jubilejā, kad tika nolemts katru gadu Mākslas dienās piešķirt apbalvojumu kādam no māksliniekiem.
Žaņa Sūniņa prēmiju piešķir māksliniekiem par aktivitātēm, augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā gadā vai nopelniem ilgākā laika posmā. Šīs prēmijas mērķis ir, sniedzot finansiālu atbalstu, veicināt augstvērtīgus sasniegumus mākslā.
