Cik silts būs jūnijs? Sinoptiķi nāk klajā ar jaunāko prognozi
Tuvākajās diennaktīs Latvijā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies un brīžiem gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Maija pēdējā sestdienā laiks būs pārsvarā saulains, valsts austrumos - mākoņains. Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos līs. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+8 grādiem, bet daudzviet Kurzemē, temperatūrai noslīdot līdz 0..+2 grādiem, gaidāma salna zāles virskārtā. Pēcpusdienā gaiss sasils līdz +17..+22 grādiem, valsts galējos austrumos un vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +11..+16 grādus.
Svētdien visā valstī varētu būt daudz mākoņu, bet nav gaidāmi lieli nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem +5 grādiem, un atkarībā no mākoņu daudzuma maksimālā temperatūra dienā būs +12..+21 grāda robežās.
Jūnija pirmajā nedēļā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažbrīd gaidāms lietus, arī pērkona lietusgāzes. Saulainākajās un siltākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20..+25 grādiem; sagaidāms, ka nedēļas otrajā pusē arī naktis kļūs vasarīgi siltas - temperatūra vairs nenoslīdēs zem +10..+15 grādiem.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem jūnijs Latvijā gaidāms vienu divus grādus siltāks nekā ierasts, nokrišņu daudzums varētu būt tuvu normai.