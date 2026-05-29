Pavasara pēdējā darbadienā Latvijā vietām ducinās pērkons un līs
Maija pēdējā piektdienā ziemeļrietumu un ziemeļu vējš Latvijā brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē, lēnāks vējš saglabāsies Kurzemes rietumos.
Sinoptiķi prognozē, ka mākoņi daļēji klās debesis, vietām Latgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams pērkona negaiss. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā.
Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +13..+18 grādiem.
Rīgā būs sauss un saulains laiks, gaidāmas ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra no +13 grādiem pilsētas ziemeļos līdz +16 grādiem dienvidos.
Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, Latvijā tos ietekmē arī ciklons, kas saglabājas Krievijā. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1011 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1020 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs vidēji augsts. No saules visvairāk jāsargājas laika posmā no plkst. 12 līdz 15.