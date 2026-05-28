“Ir jāspēj rīkoties vienoti!" Mieriņa aicina dot zaļo gaismu Kulberga valdībai
Jaunas valdības izveide īsā laikā apliecina politisko spēku spēju vienoties un koncentrēties uz valsts interesēm, Saeimas sēdē, kurā tiek lemts par Andra Kulberga (AS) vadītās valdības apstiprināšanu, sprieda Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS).
Saeimas priekšsēdētāja aicināja deputātus atbalstīt jauno Ministru kabinetu, uzsverot nepieciešamību pēc izlēmīgas un vienotas rīcības.
Savā uzrunā Mieriņa norādīja, ka valdība izveidota īsā laikā, kas apliecina politisko spēku spēju vienoties un koncentrēties uz valsts interesēm. Viņa akcentēja, ka jaunās koalīcijas pamats ir līdzvērtīga partneru sadarbība un stabils vairākums Saeimā, kas ļaušot virzīt būtiskus lēmumus.
Kā galvenās valdības prioritātes Mieriņa izcēla drošības stiprināšanu, veselības aprūpes uzlabošanu un dzīves dārdzības mazināšanu. Tāpat viņa uzsvēra nepieciešamību palielināt atbalstu aizsardzības nozarei, uzlabot medicīnisko pakalpojumu pieejamību un mazināt birokrātiju, vienlaikus veicinot godīgu konkurenci.
Saeimas priekšsēdētāja arī uzsvēra, ka valdībai jāstrādā ar konkrētiem uzdevumiem un termiņiem, ietverot budžeta pārskatīšanu, ekonomikas attīstību un drošības stiprināšanu. Vienlaikus viņa aicināja koalīcijas partnerus rīkoties vienoti un uzņemties kopīgu atbildību par valdības darbu.
Pēc Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticēja jaunu Ministru kabinetu veidot Kulbergam, kura pārstāvētā frakcija līdz šim strādāja parlamenta opozīcijā.
Kulberga vadībā tika panākta vienošanās valdībā sadarboties četriem politiskajiem spēkiem - "Apvienotajam sarakstam" (AS), Nacionālajai apvienībai, "Jaunajai vienotībai" (JV) un Zaļo un zemnieku savienībai.