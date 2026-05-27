Sinoptiķi izsludina dzelteno brīdinājumu: Rīgā un piekrastē gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) ir izsludinājis dzeltenā līmeņa brīdinājumu galvaspilsētai un Rīgas līča piekrastei. Trešdienas, 27. maija, pēcpusdienā šajās teritorijās gaidāma ziemeļrietumu vēja pastiprināšanās, brāzmās sasniedzot 20 metrus sekundē. Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgi.
Kā liecina LVĢMC operatīvā informācija un izplatītais brīdinājums, laika periodā no pulksten 14.00 līdz 18.00 Rīgā un Rīgas līča piekrastes reģionos ievērojami pieņemsies spēkā vējš.
Meteorologi norāda, ka šajās stundās ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, un tā brāzmas sasniegs 20 metrus sekundē. Šāds vēja spēks var lauzt koku zarus un radīt nelielus postījumus, īpaši atklātās vietās un piekrastes teritorijās.
Saistībā ar gaidāmajiem laikapstākļiem šajā reģionā, tostarp galvaspilsētā, ir spēkā dzeltenā līmeņa brīdinājums, kas nozīmē, ka laikapstākļi ir potenciāli bīstami.
Iedzīvotāji, jo īpaši Rīgā un piekrastē (virzienā uz Saulkrastiem un Ainažiem), aicināti rēķināties ar spēcīgajām vēja brāzmām, plānojot savas pēcpusdienas gaitas, kā arī pieskatīt vieglākus, nenostiprinātus priekšmetus uz balkoniem vai pagalmos un uzmanīgi izvēlēties automašīnu novietošanas vietas, izvairoties no lieliem kokiem.