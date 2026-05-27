"Viss varēja būt trakāk!" Jelgavā liesmas izposta iecienītu kafejnīcu, nelaimē cieš divi cilvēki
Trešdienas rītā Jelgavā, Lietuvas šosejā, izcēlies ugunsgrēks "Baltā veikala" ēkā esošajā kafejnīcā. No liesmām un dūmiem izdevies paglābties sešiem cilvēkiem, taču diviem darbiniekiem bija nepieciešama mediķu palīdzība, raksta portāls Jelgavniekiem.lv.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste portālam pastāstīja, ka izsaukums, kur divstāvu mūra ēkas otrajā stāvā bija izcēlies ugunsgrēks, un dega virtuve 25 kvadrātmetru platībā, saņemts plkst. 6.15
Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no degošās ēkas pašu spēkiem evakuējās seši cilvēki. Divi no viņiem negadījumā cieta un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Kā portālam norāda kafejnīcas pārstāve, cietušie ir iestādes darbinieki, un traģēdiju izdevies novērst tikai laimīgas sakritības dēļ. "Viss varēja būt trakāk – darbinieki, kas no rīta jau strādāja, varēja ciest smagāk, bet, par laimi, nebija blakus ugunsgrēka vietai un tikai saelpojās dūmus. Tas bija nelaimes gadījums," uzsver uzņēmuma pārstāve, piebilstot, ka precīzi ugunsnelaimes iemesli vēl tiks skaidroti.
Pēc notikušā "Baltais veikals" savu darbību plāno atsākt vēl šīs dienas laikā. Tikmēr jelgavnieku iecienītās kafejnīcas atjaunošana nevedīsies tik raiti, un apmeklētājiem tā pagaidām paliks slēgta.