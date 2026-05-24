Ņenaševai īpašumā dzīvoklis Jūrmalā un jauns auto, kā arī pieklājīgi bezskaidrās naudas uzkrājumi
Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa (P) iesniegusi amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa (P) pērn deklarējusi ienākumus kopumā 91 894 eiro apmērā, liecina viņas valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Lielāko ienākumu daļu veidojusi alga Saeimā - 90 694 eiro, bet vēl 1200 eiro deputāte saņēmusi pabalstā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).
Deklarācijā Ņenaševa norādījusi 29 245 eiro bezskaidrās naudas uzkrājumus AS "Swedbank" kontā. Viņas īpašumā pērn bija dzīvoklis Jūrmalā, savukārt valdījumā - 2024. gada izlaiduma automašīna "Hyundai Ioniq 5".
Vienlaikus deputāte deklarācijā norādījusi parādsaistības kopumā 28 145 eiro apmērā. Tās veido divas saistības - 15 399 eiro un 12 746 eiro apmērā.
Ņenaševai pagājušā gada beigās nebija uzkrājumu privātajos pensiju fondos, kā arī dzīvības apdrošināšanas.