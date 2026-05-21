Rēzeknes novada domes sēdē Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskolai dots laiks iekšējai reorganizācijai
Pēc dažiem mācību gadiem varētu slēgt Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskolu, paredz pieņemtais Rēzeknes novada domes lēmums.
Saskaņā ar lēmumu 2026./2027. mācību gadā izglītības iestādē neatvērs 1.-3. klases, ja līdz 31. augustam nebūs zināms par minimāli nepieciešamo skolēnu skaita nokomplektēšanu.
Dome skolai izvirzījusi arī citus rādītājus attiecībā uz skolēnu skaitu dažādās skolēnu grupās turpmākajos gados. Ja šie rādītāji netiek izpildīti un 2029./2030. mācību gadā skola nesaņems finansējumu no valsts pedagogu algu nodrošināšanai pilnā apmērā, līdz 2029. gada janvārim dome lems par izglītības iestādes likvidāciju.
Lēmumprojektu par skolas iekšējo reorganizāciju atbalstīja 13 no 14 sēdē klātesošajiem deputātiem.
Domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 58 jautājumi. Sēdes sākumā nolemts, ka deputāti skatīs jautājumu arī par Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu pamatskolas iekšējo reorganizāciju.