Atjaunota elektroapgāde Latvijas austrumu daļā
Elektroapgāde atjaunota visiem AS "Sadales tīkls" klientiem Latvijas austrumu daļā, informē "Sadales tīkls".
Jau ziņots, ka otrdien pusdienlaikā konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā.
Informācija "Sadales tīkla" mājaslapā liecināja, ka vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni.
Pēc "Sadales tīkla" rīcībā esošās informācijas, otrdien plkst. 12.15 bija reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstprieguma 110 kilovoltu (kV) elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi apmēram 61 000 klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā, daļā Rīgas.
"Augstsprieguma tīkls" un "Sadales tīkls" operatīvā darba brigādes sākušas bojājuma lokalizāciju, lai visiem klientiem atjaunotu elektroenerģijas piegādi pēc iespējas ātrāk.
Elektroapgādes traucējumu iemesls tiek noskaidrots.