FOTO: Mazajā Mežotnes pilī kocertsezonu ieskandina ar maestro Raimonda Paula jaunāko veikumu

Koncertsezonas atklāšana Mazajā Mežotnes pilī
Pagājušās nedēļas nogalē Mazās Mežotnes pils jaunā koncertsezona tradicionāli tika ieskandināta ar džeza mūzikas koncertu.
Šajā reizē apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt koncertprogrammu "Māra Briežkalna Kvartets ft. Paula Saija un Eduards Rediko".
Koncertā skanēja gan Maestro Raimonda Paula instrumentālā programma "Mans piedzīvojums...", gan viņa paša sagatavotie interesantie skaņdarbu audio pieteikumi, tāpat klausītājus priecēja jauno, talantīgo dziedātāju Paulas Saijas un Eduarda Rediko izcilais vokāls.
Par muzikālo pavadījumu gādāja Māra Briežkalna (sitaminstrumenti) kvartets: Viktors Ritovs (taustiņinstrumenti), Raimonds Macats (taustiņi, harmonikas), kā arī talantīgā jaunās paaudzes džeza mūziķe Beate Meirāne (kontrabass un elektriskā ģitāra). Vēl šajā vakarā pilī tika atklāta mākslinieces Kristiānas Dimiteres personālizstāde.