Mazās Mežotnes pils jaunā koncertsezona tradicionāli tika ieskandināta ar džeza mūzikas koncertu.

Koncertsezonas atklāšana Mazajā Mežotnes pilī

FOTO: Mazajā Mežotnes pilī kocertsezonu ieskandina ar maestro Raimonda Paula jaunāko veikumu

Šajā reizē apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt  koncertprogrammu "Māra Briežkalna Kvartets ft. Paula Saija un Eduards Rediko".

Koncertā  skanēja gan Maestro Raimonda Paula instrumentālā programma "Mans piedzīvojums...", gan viņa paša sagatavotie interesantie skaņdarbu audio pieteikumi,  tāpat klausītājus priecēja jauno, talantīgo dziedātāju Paulas Saijas un Eduarda Rediko izcilais vokāls.

Par muzikālo pavadījumu gādāja Māra Briežkalna (sitaminstrumenti) kvartets: Viktors Ritovs (taustiņinstrumenti), Raimonds Macats (taustiņi, harmonikas), kā arī talantīgā jaunās paaudzes džeza mūziķe Beate Meirāne (kontrabass un elektriskā ģitāra). Vēl šajā vakarā pilī tika atklāta mākslinieces Kristiānas Dimiteres personālizstāde.

