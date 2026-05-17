Šlesera partija atkārtoti rosina ļaut Valsts kontrolei revidēt Saeimas finanses
Opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) atkārtoti iesniegusi grozījumus Valsts kontroles likumā un Saeimas kārtības rullī, kas paredz ļaut Valsts kontrolei veikt finanšu revīziju Saeimā.
LPV skaidro, ka šobrīd Saeimas finanšu un saimnieciskās darbības uzraudzību veic Publisko izdevumu un revīzijas komisija - pastāvīga Saeimas komisija, kuras kompetencē ietilpst Saeimas budžeta izpildes, grāmatvedības un izdevumu lietderības un likumības izvērtēšana. Komisija sniedz ieteikumus konstatēto trūkumu novēršanai.
Tomēr, partijas ieskatā, komisijas kontrole pēc savas būtības ir politiska un administratīva, nevis profesionāla finanšu revīzija saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, un tā nevarot aizstāt neatkarīgu ārējo revīziju.
LPV ieskatā, Saeimas budžetam nevajadzētu atrasties ārpus Valsts kontroles revīzijas pilnvarām un Valsts kontrolei būtu jābūt iespējām revidēt Saeimas budžeta tēriņus, tāpat kā tā šobrīd īsteno kontroles funkciju pār valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības, kā arī citu starptautisko organizāciju un institūciju līdzekļu izlietojumu Latvijā.
"Arguments, ka Valsts kontrole, revidējot Saeimas finanses, pārkāptu varas dalīšanas principu, nav pamatots, jo varas dalīšanas princips neaizliedz savstarpēju kontroli," uzskata partijā.
LPV anotācijā norāda, ka varas dalīšanas princips paredz savstarpēju līdzsvaru un kontroli un finanšu revīzijas, ko veiktu Valsts kontrole, šo sistēmu tikai papildinātu, nevis pārkāptu.
"Valsts kontroles veiktā revīzija neiejauktos Saeimas politiskajā gribā, neierobežotu parlamenta likumdošanas brīvību, bet vērtētu, vai Saeimas līdzekļi ir izlietoti pamatoti un taupīgi," skaidro politiskais spēks, norādot, ka publisko līdzekļu izlietojums neesot parlamenta "iekšēja lieta", tie ir "nodokļu maksātāju līdzekļi".
Jau ziņots, ka jau iepriekš šādu LPV iniciatīvu Saeima noraidījusi.