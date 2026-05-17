Reģionu slimnīcas ceļ trauksmi - trūkst naudas, mediķu un draud nodaļu slēgšana
Nomirt ātrās palīdzības mašīnā pa ceļam uz slimnīcu – tāds var būt rezultāts slimnīcu tīkla reformai, kuras dēļ draud arī vairāku uzņemšanas nodaļu slēgšana. Slimnīcas jau tagad saskaras ar smagiem izaicinājumiem un bažas par veselības aprūpi pieaug. Tā vakar pēc tikšanās ar Veselības ministriju atzina slimnīcu pārstāvji, vēsta 360TV Ziņas.
Nevienu slimnīcu Latvijā neslēgs, taču refroma nozīmēs mazāko slimnīcu uzņemšanas nodaļās vakara un nakts stundās nestrādās dzīvības glābšanai vai smagu operāciju veikšanai svarīgais medpersonāls, piemēram, ķirurgs vai anesteziologs. Diennakts režīmā daudzviet būs vien viens vai divi ārsti. Pēc palīdzības nāksies mērot pat vairāk nekā 100 kilometrus. Arī tad, ka dzīvībai izšķiroša katra sekunde.
“Mēs varam uzburt diezgan dramatiskas ainas. Varbūt, ka pacients būs jāved daudz kilometru, bet jābūt plānam kā mēs šajā gadījumā reaģējam. Ja notiek kaut kas ārkārtējs, tad pieslēdzās NMPD – cik stiprs tas būs? Šajās sanāksmēs arī no NMPD neesam dzirdējuši, kā viņi šo visu redz,” stāsta Artūrs Bērziņš, Latvijas Slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests no intervijas atteicās, aicinot, sagaidīt konkrēto reformas plānu. Tikmēr Veselības ministrija sola, ka šādos gadījumos pacientu pārvešanai jānotiek stundas laikā, un tik tiešām - reformējot uzņemšanas nodaļas, lielāka loma cilvēku glābšanā būs NMPD.
Mērķis esot mediķus pārdalīt atbilstoši pacientu plūsmai, daļu ārstu no uzņemšanas nodaļām novirzot dežūrām citās nodaļās, kas ļaušot efektīvāk izmantot personālu un stiprināt pacientu aprūpi nodaļās. Lai aizlāpītu inflācijas radīto caurumu, slimnīcām nepieciešami vismaz 75 miljoni eiro. Veselības ministrija nav devusi skaidru atbildi, vai nauda būs.
Vairākām reģionu slimnīcām daļa naudas pat atņemta un pārdalīta Rīgā esošajām slimnīcām. Daļa slimnīcu cieš zaudējumus, taču izmaksas turpina pieaugt. Turklāt nekādi neizdodas savaldīt papildu izmaksas, ko rada ģimenes ārstu ieteikumi saviem pacientiem.
Bažas rada arī slimnīcu konkurence jeb ārstu pārpirkšana, solot lielāku algu un citus labumus. Taču vislielāko konkurenci rada privātās klīnikas. Piemēram, par traumatologa vizīti valsts slimnīcai maksā 14 eiro, no tiem jānosedz arī citi slimnīcas izdevumi. Tikmēr privātajās klīnikās šis pakalpojums maksā 50 eiro un vairāk.