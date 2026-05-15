"Tehniskā valdība nespēs nodrošināt pilnvērtīgu darbu": lauksaimnieki aicina steidzami vienoties par valdību un virzīt zemkopības ministra kandidātu
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) norāda, ka, ņemot vērā pārmaiņas LR Ministru kabinetā un Saeimas koalīcijā kopumā, Latvijas lauksaimniekiem ir nepieciešams spēcīgs zemkopības ministrs, kurš spēj nekavējoties uzsākt darbu un pilnvērtīgi pārstāvēt Latvijas lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozares intereses gan iekšpolitikā, gan starptautiskā mērogā.
LOSP uzsver, ka šobrīd Eiropas Savienības līmenī notiek aktīvs darbs pie nākamā daudzgadu budžeta, tai skaitā Kopējās lauksaimniecības politikas dokumenta izstrādes, kas ilgtermiņā būs izšķiroši svarīgs Latvijas lauksaimniecības un pārtikas nozaru attīstībai. Tādēļ Latvijas zemkopības nozarei šajā laikā nepieciešama pilnvērtīgi strādājoša valdība un zemkopības ministrs, kurš ir gatavs aktīvi iesaistīties stratēģiski nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses un vajadzības Eiropas līmenī.
LOSP ieskatā tehniskā valdība nespēs nodrošināt pilnvērtīgu darbu Zemkopības ministrijā laikā, kad nozarei nepieciešami ātri, izlēmīgi un stratēģiski pamatoti lēmumi.
Tāpēc LOSP, pārstāvot vairāk nekā 50 valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, aicina LR 14. Saeimas politiskos spēkus iespējami steidzami vienoties par valdības izveidi un virzīt zemkopības ministra kandidātu, kurš ir spējīgs uzņemties atbildību par nozari, nebaidās pieņemt stratēģiski nozīmīgus lēmumus un ir gatavs aktīvi pārstāvēt Latvijas lauksaimnieku intereses gan Latvijā, gan Eiropā.
Vienlaikus LOSP izsaka pateicību bijušajam LR zemkopības ministram Armandam Krauzem par līdz šim ieguldīto darbu un sadarbību ar virkni Latvijas lauksaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām un lauksaimniekiem kopumā.