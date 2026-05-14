Šodien 08:00
Ogrē uz A6 šosejas auto uztriecies ceļa barjerām; notikušais iemūžināts video
Trešdien, 13. maijā, Ogrē uz A6 šosejas noticis neparasts ceļu satiksmes negadījums – vieglais automobilis nonācis uz ceļu norobežojošajām barjerām, vēsta "Sadursme".
Negadījums fiksēts iepretim tirdzniecības centram “Dauga”. Pagaidām nav zināms, kādos apstākļos automašīna uzbraukusi uz barjerām un vai negadījumā kāds cietis.
Notikuma vietā uzņemtajā video redzams, ka spēkrats daļēji uzkārts uz ceļa norobežojumiem, piesaistot garāmbraucēju uzmanību.