Trešdien vietām gaidāms spēcīgs lietus. Iespējams arī pērkona negaiss
Trešdien Latvijas centrālajā un austrumu daļā gaidāms lietus - vietām līs stipri, bet Krievijas pierobežā iespējams pērkona negaiss, vēsta sinoptiķi.
Sinoptiķi prognozē, ka Kurzemē būs maz nokrišņu - valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem. Pelēkiem mākoņiem sedzot debesis, gaisa temperatūra būs +8..+12 grādi, vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos uzkavēsies siltums līdz +16 grādiem.
Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +11 grādus. Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens visā valstī ir 996-998 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdienas pēcpusdienā LVĢMC novērojumu tīklā bija no +8..+9 grādiem Kurzemes rietumu piekrastē līdz +22 grādiem Ainažos, Rūjienā un Daugavpilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. maijā bija +34 grādi Grieķijā, Sicīlijā un Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -13 grādi Alpu kalnos.