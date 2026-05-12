Valsts kontrole atliek ziņojuma par "Latvijas valsts mežiem" publiskošanu; sūdzību par revīzijas ziņojumu izskatīs 18. maijā
Zemkopības ministrija (ZM) ir iesniegusi Valsts kontrolē (VK) sūdzību, apstrīdot tās revīzijas departamenta lēmumu, tādēļ trešdien, 13.maijā, plānotā lietderības revīzijas ziņojuma par AS "Latvijas valsts meži" (LVM) pārraudzības efektivitāti publiskošana ir atlikta.
Kā informē VK, ZM sūdzība iesniegta pirmdien, 11.maijā. Iesniegto sūdzību VK padome plāno izskatīt pirmdien, 18.maijā. Līdz ar to iepriekš sagatavotais revīzijas ziņojums šonedēļ netiks publiskots.
Sākotnēji trešdien, 13.maijā, plkst.10 bija izziņota preses konference, kurā VK bija paredzējusi sabiedrību informēt par lietderības revīzijas "AS "Latvijas valsts meži" pārraudzības efektivitāte" rezultātiem. Minētajā revīzijā tika vērtēti valsts mežu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums, kā arī publisko resursu izmantošanas lietderība.
Latvijas Republikas Valsts kontrole ir neatkarīga, koleģiāla augstākā revīzijas (audita) iestāde. Tās darbības mērķis ir noskaidrot, vai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu ir tiesiska, pareiza, lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm, kā arī sniegt ieteikumus atklāto trūkumu novēršanai. Valsts kontrole veic revīzijas saskaņā ar starptautiskajiem publiskā sektora revīzijas standartiem – Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI standartiem (ISSAI), kuru atzīšanu Latvijā nosaka valsts kontrolieris. Atklājot trūkumus, Valsts kontrole sniedz ieteikumus to novēršanai, bet par iespējamiem likumpārkāpumiem informē tiesībaizsardzības iestādes.