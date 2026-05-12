Pēc vairāk nekā 20 gadu pārtraukuma Cēsīs atgriežas Alus svētki
13. jūnijā Cēsis, kas šogad svin 820 gadu jubileju, atkal kļūs par Latvijas alus kultūras galvaspilsētu, jo pēc vairāk nekā divdesmit gadu pārtraukuma pilsētā atgriezīsies Alus svētku tradīcija, pulcējot alus darītājus, nozares profesionāļus un gardēžus no visas Latvijas.
Alus svētkos tiks piedāvāta plaša degustāciju zona, kurā būs pārstāvētas gan labi zināmas alus darītavas, gan mazās amatalus darītavas. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīt dažādus alus stilus, uzzināt vairāk par brūvēšanas tradīcijām un satikt pašus alus meistarus, tāpat būs pieejamas dažādas bezmaksas aktivitātes.
Savukārt plkst.21 Cēsu pils pagalmā uz koncertu aicinās mūziķis Miks Galvanovskis – viens no spilgtākajiem latviešu rokmūzikas māksliniekiem, kas pēdējo gadu laikā ir iemantojis īpaši plašu klausītāju mīlestību. Ar savu jaudīgo, patieso un patriotisko dziesmu garu viņš apvieno vairāku paaudžu klausītājus, savus koncertus padarot neaizmirstamus un vienmēr atrodot veidu, kā uzrunāt un saklausīt publiku. Koncerta programmā skanēs Mika oriģinālmūzika – gan zināmi, gan jauni skaņdarbi -, kuri klausītājus aizvedīs emocionālā ceļojumā, sākot no spēcīgām un sirdi aizkustinošām melodijām līdz atklātām sarunām ar pašu mākslinieku, padarot šo par enerģijas, patiesu emociju un jaudīgas rokmūzikas piepildītu vakaru.
Atgādināsim, ka deviņdesmitajos gados Alus svētki par godu Latvijas nacionālajam dzērienam – alum – bija vieni no lielākajiem svētkiem visā Latvijā un vērienīgākais alus nozares notikums. Svētku atjaunošana ir cieņas apliecinājums pilsētas tradīcijām un nozīmīgajai lomai Latvijas alus kultūras attīstībā, vienlaikus radot mūsdienīgu un kvalitatīvu pasākuma formātu jaunai paaudzei. Kā uzsver pasākuma rīkotāji, Alus svētku atgriešanās Cēsīs iezīmē jaunu posmu pilsētas vasaras kultūras notikumu kalendārā, stiprinot tradīcijas un vienlaikus radot jaunu platformu Latvijas alus kultūras attīstībai.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.