Darbu sāk jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova
Amata pienākumus šodien sāks pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) direktore Iveta Derkusova, informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
Derkusova 11 gadus bija LNMM direktores vietniece krājuma darbā. Iepriekš LNMM viņa veikusi izstāžu kuratores un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daiļradei. Tāpat LNMM Derkusova pildījusi direktores vietnieces administratīvajā darbā un muzeja Latvijas grafikas kolekcijas glabātājas pienākumus.
Viņa absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures un teorijas nodaļu, iegūstot maģistra grādu. LMA Mākslas vēstures un teorijas novirzienā Derkusova turpināja studijas doktorantūrā.
Jau ziņots, ka konkursu uz šo amatu KM izsludināja, jo ilggadējā LNMM direktore Māra Lāce nolēma pensionēties.
Konkursā uz LNMM direktora amatu kandidēja 13 pretendenti. Konkursa komisija vērtēja ne vien pretendentu atbilstību amatam izvirzītajām prasībām un noteiktajai pieredzei, bet arī konkursa dalībnieku izstrādāto LNMM turpmākās darbības attīstības piedāvājumu pieciem gadiem, kurā norādīti tā īstenošanas mērķi, veidi un resursi.
LNMM direktora ikmēneša darba atlīdzība noteikta 4373 eiro bruto.
LNMM ir lielākā profesionālās mākslas krātuve valstī, kas ieņem nozīmīgu vietu kultūras vērtību uzkrāšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.