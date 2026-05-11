"Progresīvo" pārstāvji rītdien tiksies ar Valsts prezidentu
Partijas "Progresīvie" Saeimas frakcijas pārstāvji otrdien tiksies ar Valsts prezidentu, Jauns.lv ziņo partijas pārstāvis Toms Zariņš.
"Plānots, ka sarunā tiks pārrunāta situācija valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās un premjerministres Evikas Siliņas paziņojumiem sociālajos tīklos, kā arī – savstarpēji konsultētos jautājumos par koordinētu dienestu sadarbību gadījumos, kad Latvijas gaisa telpā ielido droni," norāda Zariņš.
Jauns.lv jau ziņots, ka aizsardzības ministrs Andris Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata, veltot Siliņai skarbus vārdus, un dažas minūtes pirms ministra preses konferences viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim. Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.