Purvciemā pensionārs pa logu šauj putnus
Rīgā, Purvciemā, policija par šaušanu uz vārnām aizturējusi kādu pensionāru. Par to pavēstījusi Valsts policija.
8. maija pēcpusdienā Valsts policija saņēma izsaukumu no Purvciema mikrorajona iedzīvotājiem Rīgā, jo viņi bija manījuši personu, kura pa daudzdzīvokļu nama logu šāvusi uz savvaļas putniem, un viens putns, iespējams, gājis bojā.
Notikuma vietā ieradās likumsargi un pie daudzdzīvokļu mājas tika atrasta mirusi vārna. Policisti no iedzīvotājiem noskaidroja dzīvokli, no kura šauts. Dzīvoklī policisti aizturēja 69 gadus vecu vīrieti un viņam atsavināja ieroci, kas, visticamāk, ir mazkalibra pneimatiskā šautene. Savu rīcību vīrietis paskaidroja ar to, ka viņam traucējusi vārnu ķērkšana.
Policijā sākts kriminālprocess par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana vai probācijas uzraudzība, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
Lietā nozīmētas ekspertīzes pierādījumu nostiprināšanai. Aizdomās turētajam vīrietim uz izmeklēšanas laiku piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.