Straujš kāpums: Latvijā par noziegumiem notiesāto ārvalstnieku skaits pieaudzis par 74%
Pērn Latvijā par izdarītiem noziegumiem notiesāti 306 ārvalstnieki, kas ir par 73,9% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Tiesu administrācijas apkopotā informācija.
Tostarp 149 ārvalstniekiem piemērota brīvības atņemšana, bet 51 - īslaicīga brīvības atņemšana.
Divi ārvalstnieki 2025. gadā sodīti ar brīvības atņemšanu par tīšām slepkavībām, bet četri - tīšiem smagiem miesas bojājumiem. Viens ārvalstnieks sodīts ar brīvības atņemšanu par izvarošanu.
24 ārvalstnieki sodīti par zādzībām, krāpšanām vai piesavināšanos nelielā apmērā, bet 22 - par zādzībām, par ko Krimināllikums paredz sodu līdz 10 gadiem cietumā.
Trīs sodīti par laupīšanām, tostarp divi ar brīvības atņemšanu, kas paredz sodu cietumā līdz 15 gadiem. Savukārt par narkotisko vielu nelikumīgu izgatavošanu, glabāšanu un realizēšanu pērn Latvijā notiesāti četri ārvalstnieki, no kuriem divi - ar ieslodzījumu. Septiņi ārvalstnieki sodīti par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu ar cietušajiem, divi no šiem ārvalstniekiem par to nokļuva ieslodzījumā.