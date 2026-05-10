Šoferu trūkuma dēļ atcelti četri Ādažu virziena autobusu reisi
SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss" šoferu trūkuma dēļ šodien ir atcēlis četrus Ādažu virziena autobusa reisus, liecina informācija Autotransporta direkcijas mājaslapā.
"Latvijas sabiedriskais autobuss" šodien atcēlis reisu maršrutā Carnikava (Tirgus)-Ādaži-Rīga, kas bija plānots plkst. 14.25, un reisu maršrutā Rīga-Ādaži-Podnieki-Garkalne, kas bija plānots plkst. 16.30.
Tāpat atcelts reiss maršrutā Garkalne-Podnieki-Ādaži-Rīga, kas bija plānots plkst. 19.10, un reiss maršrutā Rīga-Ādaži-Podnieki-Alderi-Garkalne-Ādaži, kas bija plānots plkst. 20.45.
Jau ziņots, ka "Latvijas sabiedriskais autobuss" 2024. gadā strādāja ar 11,977 miljonu apgrozījumu un 921 147 eiro zaudējumiem. Finanšu dati par 2025. gadu vēl nav publicēti.
Kompānija "Latvijas sabiedriskais autobuss" reģistrēta 1996. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,595 miljoniem eiro. Kompānija pieder Maltā reģistrētajai "Bus Group", bet patiesie labuma guvēji ir Adrians Brandavs un Aleksandrs Brandavs.