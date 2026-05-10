Mazāk nekā pērn, bet pārkāpumu netrūka: policija vērtē 9. maija notikumus
Saistībā ar padomju armijas karavīru piemiņa pasākumiem jeb tā saucamo uzvaras dienu 9. maijā šogad sabiedriskajā vidē fiksēts mazāk pārkāpumu nekā pērn, informēja Valsts policijā.
Policija šogad saistībā ar 9. maija pārkāpumiem nav sākusi nevienu kriminālprocesu, bet par administratīviem pārkāpumiem sākti 98 procesi. Administratīvi aizturēti četri tā dēvētās uzvaras dienas svinētāji.
Vairums administratīvo pārkāpumu procesi sākti par militārās agresijas un kara noziegumu slavinošu simbolu izmantošanu publiskā vietā, īpaši digitālajā vidē.
Sākti arī vairāki administratīvo pārkāpumu procesi par pirotehnikas izmantošanu un noskaidrotas aizdomās turētās personas, ar kurām patlaban turpinās darbs.
Valsts policija norāda, ka kopējais administratīvo pārkāpumu procesu skaits vēl palielināsies, jo turpinās pārkāpumu izvērtēšana digitālajā vidē.
Papildus policija vakar piemiņas vietās aizturēja arī vairākas meklēšanā esošas personas par citiem noziedzīgiem nodarījumiem, tajā skaitā narkotisko vielu neatļautu realizāciju.
Desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.
