Ārlietu ministrija atsauc un pārstrādā daļu priekšlikumu Imigrācijas likuma grozījumiem
Atkārtoti izvērtējot iepriekš iesniegtos priekšlikumus, Ārlietu ministrija (ĀM) atsaukusi un vienlaikus precizējusi vairākas normas Saeimā skatāmajam grozījumiem Imigrācijas likumā pirms to trešā lasījuma, liecina ministrijas vēstule Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Ministrija aicina komisiju kā savus priekšlikumus virzīt izmaiņas, kas precizē regulējumu attiecībā uz Latvijā akreditēto ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, kā arī starptautisko organizāciju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Konkrēti ĀM rosina paplašināt Imigrācijas likuma tvērumu, tajā papildus iekļaujot arī "citu starptautisko tiesību subjektu" darbiniekus un privātos mājkalpotājus, kuriem izsniegta akreditētas personas apliecība. Minētā redakcija saskaņota ar Personu apliecinošu dokumentu likumā noteikto subjektu tvērumu un, pēc ministrijas norādītā, nodrošinātu skaidru kārtību šo personu ieceļošanai un uzturēšanās nosacījumiem Latvijā.
Vienlaikus piedāvātā norma paredzētu, ka diplomātisko un starptautisko struktūru darbinieki, viņu ģimenes locekļi un privātie mājkalpotāji Latvijā var uzturēties, pamatojoties uz akreditētas personas apliecību.
Papildus ĀM rosina precizēt regulējumu saistībā ar valsts nodevu par vīzu lēmumu apstrīdēšanu. Lai nodrošinātu tiesību noteiktību un ievērotu Saeimas Juridiskā biroja ieteikumus, ministrija ierosina paredzēt gadījumus, kad nodeva nav jāmaksā, kā arī noteikt tās atmaksu, ja apstrīdēšanas procesā tiek pieņemts personai labvēlīgs lēmums.
Saskaņā ar priekšlikumu ārzemniekam nodeva nebūtu jāmaksā, ja viņš jau ir atbrīvots no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu, savukārt samaksātā nodeva tiktu atmaksāta, ja sākotnējais lēmums tiktu atcelts.
ĀM uzskata, ka attiecīgās izmaiņas būtu virzāmas kā komisijas priekšlikumi, lai nodrošinātu juridiski korektu un konsekventu regulējumu pirms likumprojekta izskatīšanas galīgajā lasījumā.
Saeimas deputāti pie šiem grozījumiem strādā no 2022. gada beigām.