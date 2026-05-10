Jelgavas novadā sestdien gājis bojā motociklists.
112
Šodien 10:14
Traģiska avārija Jelgavas novadā: bojā gājis motociklists
Sestdien Jelgavas novadā gājis bojā motocikla vadītājs, informēja Valsts policijā.
Ap plkst. 22.19 policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Jelgavas novada Cenu pagastā, uz autoceļa Jelgava-Iecava.
Sākotnējā informācija liecina, ka motociklists netika galā ar spēkrata vadību, kā rezultātā apgāzās un gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 11 personas un viena gājusi bojā. Visvairāk avāriju - 48 - reģistrētas Rīgā un tās apkārtnē.
Satiksmes negadījumos cieta divi gājēji un četri velosipēdisti.