Traģiska avārija Jelgavas novadā: bojā gājis motociklists
Foto: Shutterstock
Jelgavas novadā sestdien gājis bojā motociklists.
112

Traģiska avārija Jelgavas novadā: bojā gājis motociklists

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Sestdien Jelgavas novadā gājis bojā motocikla vadītājs, informēja Valsts policijā.

Traģiska avārija Jelgavas novadā: bojā gājis motoc...

Ap plkst. 22.19 policija saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu Jelgavas novada Cenu pagastā, uz autoceļa Jelgava-Iecava.

Sākotnējā informācija liecina, ka motociklists netika galā ar spēkrata vadību, kā rezultātā apgāzās un gāja bojā notikuma vietā. Valsts policija ir sākusi kriminālprocesu.

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 109 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas 11 personas un viena gājusi bojā. Visvairāk avāriju - 48 - reģistrētas Rīgā un tās apkārtnē.

Satiksmes negadījumos cieta divi gājēji un četri velosipēdisti.

Tēmas

SadursmeJelgavaValsts policija112

Citi šobrīd lasa