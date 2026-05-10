Siguldā kalnu divriteņu maratona dēļ atcels vairākus autobusu reisus
Siguldā šodien kalnu divriteņu maratona dēļ tiks atcelti atsevišķi reģionālie autobusu reisi un var tikt ierobežota reģionālā sabiedriskā transporta kustība, informēja Autotransporta direkcijā (ATD).
ATD informē, ka šodien Siguldā saistībā ar kalnu divriteņu maratonu tiks atcelts reiss maršrutā Sigulda-Turaida- Krimulda, kas no Siguldas autoostas izbrauc plkst. 14.10, un reiss maršrutā Sigulda-Inciems-Ragana, kas no Siguldas autoostas izbrauc plkst. 13.20.
Tāpat tiks atcelts reiss maršrutā Krimulda-Turaida-Sigulda, kas no Krimuldas izbrauc plkst. 14.30, kā arī reiss maršrutā Sigulda-Inciems-Ragana-Sigulda, kas no Inciema izbrauc plkst. 13.42.
Tāpat var tikt ierobežota vai apgrūtināta reģionālā sabiedriskā transporta kustība.
ATD norāda, ka braucienu sākumi ir no plkst. 11.35 līdz 13, savukārt finišs tik slēgts plkst. 17. Dienas laikā var būt ierobežota vai apgrūtināta satiksme, īpaši distanču sākumos - Gaujas un Turaidas ielā, pie Krimuldas serpentīna, kā arī pie Turaidas, uz tilta pār Gauju Murjāņos, kā arī, šķērsojot autoceļu Ragana-Turaida (P7), un pie finiša Spieķu parkā un uz tilta pār Gauju Siguldā.
