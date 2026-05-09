Brīdina par aizdomīgu vīrieti, kas bērnu laukumā pie Stradiņa universitātes filmē bērnus
Edgars sociālajos tīklos brīdinājis bērnu vecākus par aizdomīgu vīrieti, kas Imantā pie bērnu laukuma filmējis bērnus.
"Šodien, 9. maijā, ap 19.00 Imantā pie Stradiņu universitātes, bērnu laukumā Spodras un Sidraba ielas rajonā, šis indivīds uzkrītoši filmēja 10 gadīgas meitenes, kas spēlējās šajā laukumā," brīdina vīrietis.
"Uzreiz pēc tam cītīgi skatījās šo video turpat uz vietas!!! Šim slimniekam bikses esot bijušas stipri nošļukušas, visu vēderu resno varēja redzēt!! Lūdzu esiet uzmanīgi!!" vietnē "Facebook" brīdina vīrietis.
Daudzus iedzīvotājus Edgara paustais ir satraucis. "Mēs tur ejam ļoti bieži un nekas tāds ne reizi nav gadījies. Cerams, ka viņš vairs neatgriezīsies!" pauž Ļena. Gregorijs paudis, ka varbūt vīrietim tikai izlicies, bet vēl vairāki cilvēki vaicājuši vai vīrietis par redzēto ziņojis policijai, uz ko apstiprinājums nav gūts.
Vienotais Valsts policijas uzticības tālrunis informācijas sniegšanai par likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām ir 67075444. Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs – 112.