Šodien 18:57
Kurzemē naktī gaidāma salna
Sinoptiķi norāda, ka naktī uz svētdienu un svētdienas agrā rīta Latvijas rietumu rajonos gaidāma salna.
Debesīm skaidrojoties, vietām Kurzemē minimālā gaisa temperatūra būs 0 grādi, bet atsevišķos rajonos zāles virskārtā - arī mīnus 1 grāds. Nakts Latvijā būs mākoņaina, debesis skaidrosies vien Kurzemes rietumos. Lietus lāses joprojām varēs manīt centrālajos un austrumu rajonos, kur būs stiprāka ciklona ietekme, taču lietus intensitāte nakts gaitā mazināsies. Vējš būs lēns, gaiss atdzisīs līdz +3..+8 grādiem, bet Kurzemē, kur debesis skaidrosies, būs vēsāks.