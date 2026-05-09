Šobrīd pietiek ar vienu dzirksteli, lai mežā izceltos postošs ugunsgrēks, brīdina VUGD
Sausais laiks un vējš ir bīstama kombinācija, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina ikvienu, atpūšoties dabā, būt uzmanīgam un atbildīgam.
Trīsreiz un pat četrreiz lielāks ugunsgrēku skaits nekā citus gadus jūnijā! Tā ir skaudrā realitāte, ar kuru šobrīd saskaras ugunsdzēsēji glābēji.
Latvija piedzīvo ilgstošu periodu, kurā nav nolijusi neviena lietus lāsīte. Ne tikai meži, bet arī pļavas, mauriņi, koki, ēku konstrukcijas... Viss mums apkārt ir kļuvis ļoti sauss un var aizdegties pat no vismazākās dzirksteles.
Sausais laiks un vējš ir bīstama kombinācija, tāpēc aicinām ikvienu būt uzmanīgam un atbildīgam, atpūšoties dabā.
Nomesta cigarete, dzirkstele no grila, ugunskura, automašīnas vai motocikla izpūtēja var izraisīt plašu ugunsgrēku. Turklāt sausums veicina to, ka liesmas ļoti ātri izplatās un degšanas platības palielinās.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests aicina cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem:
- pārliecināties, ka cigarete ir rūpīgi nodzēsta;
- izsmēķi izmest atkritumu konteinerā;
- grilu un ugunskuru kurināt tālāk no ēkām, krūmiem, kokiem, sausas zāles un pēc tam to nodzēst, uzlejot ūdeni vai uzberot smiltis/ zemi. Atceries! Arī karstas ogles var vēlreiz aizdegties!
- nebraukt ar transportlīdzekļiem ārpus ceļiem pa pļavām vai mežu.
VUGD uzņēmumu un iestāžu īpašniekus aicina sakot savas teritorijas un parūpēties, lai tajās tuvu ēkām netiek uzglabāti dažādi degtspējīgi priekšmeti un teritorijā neglabājas liels apjoms atkritumu.
Mūsu katra atbildīga un piesardzīga rīcība var novērst postošus ugunsgrēkus, ziņo VUGD.