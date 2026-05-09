Piektdien Bauskas novadā autovadītājs nāvējoši sabraucis pusaudzi
8. maijā ap pulksten 19.17 Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju par letālu ceļu satiksmes negadījumu Bauskas novada, Īslīces pagastā. Negadījums, kurā gājusi bojā jauna meitene, noticis uz autoceļa V1028 (Bauska-Bērzi-Lietuvas robeža).
Sākotnējā informācija liecina, ka automašīna "VW" uzbrauca 2012. gadā dzimušai gājējai, kura no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, izmeklē notikušā apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 148 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 22 personas un viena gājusi bojā. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 497 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 152 par ātruma pārsniegšanu, kā arī trīs par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.