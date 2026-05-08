Sestdien Latgalē un Sēlijā gaidāms lietus
Sestdien Latgalē un Sēlijā, sākot no dienvidiem, gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.

Latgales dienvidos līs stipri. Visā Latvijā debesis klās mākoņu sega, valsts dienvidaustrumos tā būs bieza.

Pūtīs mērens vējš - ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 8-13 metrus sekundē, dienā vietām austrumu novados gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē.

Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs +3..+8 grādi, dienā gaiss iesils līdz +9..+14 grādiem, Latgales dienvidu daļā temperatūra nepārsniegs +6 grādus.

Rīgā gaidāma mākoņaina sestdiena, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra būs +7 grādi naktī un līdz +13 grādiem dienā.

