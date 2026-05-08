FOTO: draudzīgā gaisotnē, pulcējot ārvalstu diplomātus un pašmāju politiķus aizvadītas Izraēlas neatkarības dienas svinības Rīgā

Aizvadītas Izraēlas neatkarības dienas svinības Rīgā
Vakardien Rīgā, Mazajā ģildē ap 400 cilvēku – Latvijas un ārvalstu politiķi, diplomāti, biedrības u.c. Izraēlas draugi – pulcējās, lai svinētu Izraēlas 78. neatkarības gadu.“Esmu pagodināta stāvēt šodien šeit, svinot Izraēlas Valsts 78. neatkarības dienu.
Pirms septiņdesmit astoņiem gadiem līdz ar Neatkarības deklarāciju Izraēla atdzima. Šis dokuments sevī nesa gan vēsturisku mantojumu, gan drosmīgu solījumu nākotnei. Šodien mēs svinam ne tikai mūsu neatkarību, bet arī Izraēlas tautas izturību, inovācijas un neatlaidīgo garu,” savā uzrunā pauda Izraēlas vēstniece Latvijā Sandra Simoviča.
“Aizvadītais gads mums vēlreiz atgādināja par reģiona, kur Izraēla atrodas, sarežģīto raksturu. Mēs joprojām saskaramies ar nopietniem drošības izaicinājumiem un pastāvošiem konfliktiem. Tomēr pat kara ēnā mūsu vēlme un cerība dzīvot mierā un drošībā ir tikpat spēcīga, kā vienmēr. Mēs ceram, ka reģionālie apstākļi galu galā – drīzāk ātrāk nekā vēlāk – ļaus visām reģiona tautām dzīvot brīvībā un drošībā, kopīgi baudīt labklājību, ko sniedz sadarbība ar Izraēlu, un atbrīvoties no radikālisma un destruktīva ekstrēmisma radītajiem draudiem. Iepriecinoši, ka esam pieredzējuši nozīmīgu progresu reģionālajā sadarbībā. Izraēla un tās partneri Persijas līča reģionā ir strādājuši, lai stātos pretī kopīgiem draudiem. Šī sadarbība ne tikai stiprinājusi reģionālo stabilitāti, bet arī piešķīrusi jaunu impulsu, līdz ar ko Ābrahāma vienošanās ir guvusi ļoti praktisku nozīmi. Šīs partnerības apliecina, ka dialogs un sadarbība spēj pārvarēt ilgstoši pastāvošas plaisas. Šeit, Latvijā, mūsu divpusējās attiecības turpina stiprināties. Aizvadītajā gadā esam piedzīvojuši iespaidīgu augsta līmeņa vizīšu apmaiņu, tostarp mūsu prezidenta Īzaka Hercoga vizīti Latvijā un divas ārlietu ministra Gideona Sāra vizītes. Februārī Izraēlu kopā ar uzņēmēju delegāciju apmeklēja zemkopības ministrs Armands Krauze. Šīs vizītes nav tikai simboliskas – tās pārtop reālā sadarbībā diplomātijas, inovāciju, lauksaimniecības un drošības jomās,” pauda vēstniece.
Pasākumu apmeklēja plašs Latvijas un ārvalstu viesu skaits. Uzrunu teica arī Latvijas ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).