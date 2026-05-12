Atsāk gājēju un velosipēdistu celiņa izbūvi no Tukuma līdz Milzkalnei
AS "Latvijas Valsts ceļi" informē, ka no 6. maija tiek atsākti gājēju un velosipēdistu infrastruktūras izbūves darbi gar vietējo autoceļu Tukums–Milzkalne–Smārde–Slampe (V1446) posmā no Tukuma līdz Milzkalnei (0–2,09 km). Būvdarbu laikā posmā noteikti ātruma ierobežojumi – 30 un 50 km/h.
Projekta ietvaros autoceļa V1446 kreisajā pusē (virzienā uz Milzkalni) izbūvēs 2,5 metrus platu gājēju un velosipēdistu ceļu ar asfalta segumu un jaunu LED apgaismojumu. Jaunā infrastruktūra tiks savienota ar esošajiem celiņiem Tukumā un Milzkalnē.
Būvdarbi tika uzsākti jau pagājušā gada augustā – veikta koku un krūmu izciršana, grāvju tīrīšana, ūdens novades sistēmu, drenāžas tīklu un caurteku pārbūve.
Šogad paredzēts izbūvēt ceļa pamata nesošo kārtu, asfaltbetona virskārtu un apgaismojumu, uzstādīt betona teknes, stiprināt nogāzes, veikt teritorijas apzaļumošanu, kā arī sakopt 51 koka vainagu. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada maija beigām.
Būvdarbus veic Ceļu būvnieks par līgumcenu 1 279 445,97 eiro (ar PVN). Projektu finansē no valsts budžeta. Projekta autors – Ceļuprojekts, būvuzraudzību nodrošina PA BPU&IngWay.