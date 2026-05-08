Līdz šim nav konstatēti ar 9. maiju saistīti būtiski riski valsts drošībai
Līdz šim Valsts drošības dienesta (VDD) uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas drošībai, informēja VDD.
Tuvojoties 9. maijam, VDD pastāvīgi pievērš pastiprinātu uzmanību norisēm valstī un informatīvajā telpā, lai identificētu pret Latvijas nacionālās drošības interesēm vērstas darbības.
Līdz šim VDD uzmanībā nav nonākušas ar 9. maiju saistītas aktivitātes, kas radītu būtiskus riskus Latvijas valsts drošībai. Vienlaikus VDD turpinās pievērst pastiprinātu uzmanību šādu aktivitāšu identificēšanai.
VDD atgādina, ka par Krievijas īstenoto kara noziegumu publisku attaisnošanu un slavināšanu, kā arī par darbībām, kas vērstas uz naida vai nesaticības izraisīšanu pret latviešiem, ukraiņiem vai citām tautām, ir paredzēta kriminālatbildība.
Iedzīvotāji, kuru rīcībā nonākusi informācija par 9. maijā plānotām provokācijām - demonstratīvām vai izaicinošām darbībām nolūkā šķelt sabiedrību vai izplatīt Krievijas interesēm atbilstošus vēstījumus, aicināti sniegt šo informāciju VDD, zvanot uz diennakts tālruni 6 7208 964 vai rakstot uz e-pasta adresi info@vdd.gov.lv.
Savukārt, kļūstot par liecinieku šādām aktivitātēm 9. maijā, iedzīvotāji aicināti nekavējoties par tām informēt Valsts policiju, zvanot uz tālruni 112.
Jau ziņots, ka desmitgadēm 9. maijā pēc Krievijas iniciatīvas tikušas organizētas svinības Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. Arī Latvijā joprojām daļa sabiedrības piekopj tradīciju atzīmēt tā dēvētos Uzvaras svētkus, tomēr šis datums Austrumeiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā.