Šodien 09:36
Liepā divas nedēļas nebūs pieejams karstais ūdens
Priekuļu apvienības pārvalde informē, ka saistībā ar plānotajiem remontdarbiem Liepas katlumājā, no 11. līdz 29. maijam Liepas ciematā tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.
Tiks veikts viena šķeldas apkures katla kapitālais remonts, lai nodrošinātu nepārtrauktu un drošu apkures sistēmas darbību apkures sezonas laikā. Sākotnēji remontdarbi bija plānoti 2027. gadā, taču katla tehniskais nolietojums vairs nepieļauj tā turpmāku ekspluatāciju 2026./2027. gada apkures sezonā.
Aicina iedzīvotājus savlaicīgi plānot ikdienas vajadzības.