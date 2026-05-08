Izskanēs itāļu klasiskās mūzikas koncertstāsts "Un Dievs... radīja sievieti"
Verisma kaislības un nedzirdēti instrumentālie opusi būs dzirdami itāļu koncertstāstā "Un Dievs... radīja sievieti" Mazajā ģildē. Pasākums notiks 22. maijā.
Koncertprogrammas nosaukums dzimis ar aluzīvu atsauci uz slaveno Rožē Vadima franču romantisko drāmu “Et Dieu… créa la femme”, kas padarīja par kino leģendu un pielūgsmes objektu franču aktrisi Bridžitu Bardo, portālu Jauns.lv informē koncerta rīkotāji.
Koncertā piedalīsies soprāns Anta Jankovska, itāļu tenors Niko Frankini /Nico Franchini/, flautiste Dita Krenberga, arfiste Dārta Tisenkopfa-Muselli un pianists Rihards Plešanovs. Stāstnieka lomā Orests Silabriedis, gaismu režiju veidos Ivars Vācers.
Sieviete savu “sievišķību” mūsdienu pasaulē izdzīvo ar brīnišķu elastību. Sieviete var būt un nebūt attiecībās, kļūt par sievu, audzināt bērnus vai – tieši pretēji – dzīvot tikai sev. Pļaut zālienu, tīrīt māju, gatavot ēst vai aizstāvēt doktora grādu un virzīties karjerā, atgādina programmas veidotāji. Sievietei var būt izteiktas līderes spējas vai arī viņa var būt introverta, noslēgta savā klusumā un vienpatībā. Ne vienmēr tā ir bijis, un ne visur tā ir, bet šobrīd mēs kā sabiedrība mācāmies ļaut sievietēm dzīvot savu dzīvi visdažādākajos veidos, un tas vienmēr un jebkādos apstākļos ir sievišķīgi. Sievietes vērtība un būtība slēpjas nevis tajā, ko viņa sasniedz vai ko dara: tā slēpjas tajā, ka sieviete ir.
Muzikālajā centrā būs itāļu melodrāmas laicīgā sieviete un viņas smalkā un sarežģītā jūtu pasaule gan mijiedarbībā ar savu mūžīgo antagonistu vīrieti, gan pati par sevi, sola koncerta rīkotāji. “Es nekad neesmu redzējis tādu sievieti…” dzied kavalieris de Grijē, kas Amjēnas centrālajā laukumā tiko skatījis vaigā skaistuli Manonu Lesko. Ja ir kāds komponists, kurš savas daiļrades laikā sievietei veltījis pielūgsmes pilnu apbrīnu un skaistākās mūzikas lappuses, tad tas viennozīmīgi ir slavenākais itāļu verisma pārstāvis Džakomo Pučīni.
No kopumā divpadsmit viņa sacerētajām operām veselas astoņas nes sieviešu vārdus. Visas šīs opervarones, lai arī atspoguļo dažādus sieviešu arhetipus, ir spēcīgas, kaislīgas, spējīgas upurēties un arī upuri nesošas, bieži disidentiskas pret sava laika sabiedrības un kultūras dogmām, drosmīgas un dzīvi alkstošas, varētu pat teikt, sava laika “feministes” ante litteram. Un tomēr vīrieša klātesamība visām šīm varonēm ir būtiska - tā vai savādāk viņas sevi atklāj, pozicionē un izdzīvo savus likteņus, vīrieša prizmas apmirdzētas. Kopā ar Pučīni opermūzikas lappusēm koncertā skanēs Latvijā reti dzirdēti itāļu komponista, romantiķa Saverio Merkadantes, Pučīni laikabiedru Alfredo Kazellas, Ottorīno Respīgi un 20. gs. komponista Nino Rotas instrumentālie skaņdarbi flautai, arfai un klavierēm.