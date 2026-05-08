Šodien 07:00
Pastiprināsies vējš. Laika prognoze piektdienai
Piektdien Latvijā nav gaidāmi nokrišņi, būs zems gaisa mitrums un pastiprināsies vējš, prognozē sinoptiķi.
Ziemeļaustrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 10-15 metrus sekundē, vējainākais laiks būs valsts dienvidu daļā.
No dienvidiem palielināsies mākoņu daudzums. Gaiss iesils līdz +13..+17 grādiem, Rīgas līča Kurzemes piekrastē - līdz +11 grādiem.
Rīgā spīdēs saule, dienas gaitā to daļēji aizklās mākoņi. Pūšot mērenam ziemeļu, ziemeļaustrumu vējam, maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +11 grādiem Jūrmalā līdz +17 grādiem galvaspilsētas austrumos.
Laikapstākļus ietekmē anticiklons Baltijas jūrā un ciklons Baltkrievijā. Atmosfēras spiediens Latvijā 1018-1023 hektopaskāli jūras līmenī.
Daudzviet valstī saglabājas augsta ugunsbīstamība mežos, brīdina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.