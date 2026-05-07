Aizsardzības ministrija akreditējusi Izraēlas aizsardzības atašeju
Aizsardzības ministrija ceturtdien, 7. maijā, akreditēja Deividu Izraēli kā Latvijā nerezidējošu Izraēlas aizsardzības atašeju.
Izraēli laika posmā no 1992. līdz 2021. gadam ieņēmis dažādus amatus Izraēlas Aizsardzības spēkos, tāpat strādājis Izraēlas Aizsardzības ministrijā. No 2016. līdz 2020. gadam bijis Izraēlas aizsardzības atašejs Meksikā, Hondurasā, Kostarikā un Dominikānas Republikā. Savukārt no 2023. līdz 2024. gadam bijis aizsardzības atašejs Kolumbijā, Peru, Panamā, Gvatemalā un Salvadorā. 2026. gadā Izraēli kļuvis par Izraēlas aizsardzības atašeju Čehijā, Slovākijā, Latvijā un Lietuvā ar rezidences vietu Čehijā.
Aizsardzības atašeji ir nozīmīgs atbalsts praktiskās aizsardzības sadarbības īstenošanā ar ārvalstīm. Ārvalstu aizsardzības atašeji veicina un sekmē divpusējo sadarbību starp pārstāvēto valsti un Latviju. Šobrīd sadarbība starp Latviju un Izraēlu aizsardzības nozarē galvenokārt notiek divpusējo tikšanos un konsultatīvu pārrunu ietvaros, kā arī militāro iepirkumu jomā.