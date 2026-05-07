Šodien 16:20
"Netuvojieties, aizstāvoties viņi var iekost!” Saulkrastu pludmalē manīti roņi, atrasts arī miris dzīvnieks
Saulkrastu novada pašvaldībā saņemti iedzīvotāju zvani par roņiem pludmalē, manīts arī mūža miegā devies ronis. Kā rīkoties?
Sākoties siltajam laikam, katru pavasari Latvijas piekrastēs sastopami jūras krastā izskaloti roņu mazuļi. Roņu mazuļu atpūta krastā var ilgt no dažām stundām līdz pat dažām dienām.
Svarīgi atcerēties - netuvoties ronim un turēt suni pavadā! Ronis cilvēka vai dzīvnieka tuvošanos var uztvert kā draudu un aizstāvoties kost. Drošs attālums no roņa ir ne mazāks par 50 metriem.
Ja rodas aizdomas, ka ronis ir savainots - ronītim ir acīmredzamas brūces, redzamas asinis, ļoti pužņojošas acis, šādos gadījumos jāzvana Dabas aizsardzības pārvalde speciālistiem pa tālruni 26329412.
Ja ronis ir beigts, par dzīvnieku līķu savākšanu jāziņo Saulkrastu komunālservisam pa tālruni 67951361.